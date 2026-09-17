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Ушёл из семьи после 27 лет брака и умер в юбилей жены: личная драма и 20-летняя ссора Георгия Менглета с дочерью

Ушёл из семьи после 27 лет брака и умер в юбилей жены: личная драма и 20-летняя ссора Георгия Менглета с дочерью

Актер Театра сатиры Георгий Менглет казался публике человеком с безупречной судьбой: любимец зрителей, блистательный комедиант, ведущий артист сцены.

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