Политика как он...
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Политика как она есть

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На Украине заявили о дефиците бюджета на армию

На Украине заявили о дефиците бюджета на армию

На Украине дефицит бюджета на армию по оценкам правительства составляет около 500 миллиардов гривен, компенсировать эту дыру за счет международной помощи невозможно, рассказал первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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