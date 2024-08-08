На Украине заявили о дефиците бюджета на армию

Политика как она есть

На Украине дефицит бюджета на армию по оценкам правительства составляет около 500 миллиардов гривен, компенсировать эту дыру за счет международной помощи невозможно, рассказал первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.