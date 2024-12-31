Людмила Мендрух: «Подводя итоги 2024 года, хочется отметить, что строительная отрасль, как и прежде, на передовой»

Дорогие друзья! С огромным удовольствием от всей дружной команды группы компаний «ИнтерСтрой» спешу поздравить вас с наступающим Новым годом и волшебным Рождеством! Подводя итоги 2024 года, хочется отметить, что строительная отрасль, как и прежде, на передовой.