Михаил Дегтярев примет участие в саммите министров спорта стран ШОС в Алматы

«Вылетаю в Алматы на саммит министров спорта стран Шанхайской организации сотрудничества.⠀Помимо саммита, у нас запланированы двусторонние встречи с визави: Китайской Народной Республики Гао Чжиданем, Исламской Республики Иран Киюмарсом Хашеми, Республики Беларусь Сергеем Ковальчуком, Республики Казахстан Ермеком Маржикпаевым.
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