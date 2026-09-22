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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тото Вольфф: «В ближайших гонках положение «Мерседеса» в чемпионате может либо укрепиться, либо ослабнуть»

Руководитель « Мерседеса » оценил положение команды в преддверии Гран-при Азербайджана . «Мы отправляемся в первый из трех тройников перед концом сезона.

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