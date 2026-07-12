Росрыболовство: Астраханская область - один из самых рыбных регионов России

Найти идеальные места для рыбалки в России – задача не из легких, несмотря на то, что наша страна обладает огромными водными ресурсами: могучими реками, обширными озерами, протяженными водохранилищами и многочисленными прудами.
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