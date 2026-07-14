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5koleso.ru

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Две крайности: представлен Nissan Patrol для экстремального бездорожья и уличных гонок

Тюнинг-ателье Kuhl переработала внедорожник Armada, который за пределами США продается как Patrol. Выбор в пользу такой версии объясняется тем, что автомобиль поступит на японский рынок только следующей весной.

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