Две крайности: представлен Nissan Patrol для экстремального бездорожья и уличных гонок

Тюнинг-ателье Kuhl переработала внедорожник Armada, который за пределами США продается как Patrol. Выбор в пользу такой версии объясняется тем, что автомобиль поступит на японский рынок только следующей весной.
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