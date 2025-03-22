Из таджикских тюрем по амнистии в Навруз вышли сотни заключенных

Более 700 осужденных помилованы и освобождены из исправительных учеждений Таджикистана на основании указа президента Таджикистана Эмомали Рахмона, сообщает 22 марта агентство «Ховар» со ссылкой на Главное управление исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистана.