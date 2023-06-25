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«Интер» поборется за Морату, если не сможет договориться с «Челси» по Лукаку. Форвард «Атлетико» стоит менее 10 млн евро

Как пишет La Gazzetta dello Sport, «Челси» согласен лишь на полноценную продажу Лукаку. Ромелу хочет играть только за «Интер», он уже отказал «Милану» и «Аль-Хилалю», но лондонцы не намерены еще раз отдавать его в аренду.

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