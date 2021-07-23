Закон и Порядок

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​​Спорт в центре политики

​​Спорт в центре политики

Для современной Америки, засевшей в окопах культурной войны, вопрос политизации спорта становится как никогда актуальным Одними из тех спортсменов, кто давно и прочно занял позицию слева, является вся женская команда США по футболу.

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