​​Спорт в центре политики

Для современной Америки, засевшей в окопах культурной войны, вопрос политизации спорта становится как никогда актуальным Одними из тех спортсменов, кто давно и прочно занял позицию слева, является вся женская команда США по футболу.
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