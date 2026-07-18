Гости отравились на приеме в посольстве Франции в Ереване

РИА Новости/Асатур Есаянц Несколько гостей приема в посольстве Франции в Ереване сообщили о симптомах пищевого отравления после мероприятия, посвященного национальному празднику Франции – Дню взятия Бастилии.
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