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Гости отравились на приеме в посольстве Франции в Ереване

Гости отравились на приеме в посольстве Франции в Ереване

РИА Новости/Асатур Есаянц Несколько гостей приема в посольстве Франции в Ереване сообщили о симптомах пищевого отравления после мероприятия, посвященного национальному празднику Франции – Дню взятия Бастилии.

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