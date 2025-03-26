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Названы гонорары певца Шуры за корпоративы

Названы гонорары певца Шуры за корпоративы

Стало известно, сколько певец Шура зарабатывает на ностальгии.  Известный певец из Новосибирска Шура, чье настоящее имя Александр Медведев, продолжает привлекать внимание публики, хотя и не вызывает такого ажиотажа, как это происходило в далекие 90-е годы.

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