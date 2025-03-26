Названы гонорары певца Шуры за корпоративы

Стало известно, сколько певец Шура зарабатывает на ностальгии. Известный певец из Новосибирска Шура, чье настоящее имя Александр Медведев, продолжает привлекать внимание публики, хотя и не вызывает такого ажиотажа, как это происходило в далекие 90-е годы.