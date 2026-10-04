Около 1,2 тыс. экскурсий провели в кинопарке «Москино» в этом году

С начала года в кинопарке «Москино» провели около 1200 экскурсий. Интерес к ним продолжает расти: в июле, августе и сентябре посещаемость увеличилась более чем в 2,5 раза, а в мае — втрое.
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