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Из Уфы выполняются регулярные авиаперелеты по 23 межрегиональным направлениям

Из Уфы выполняются регулярные авиаперелеты по 23 межрегиональным направлениям

На данный момент из Уфы выполняются регулярные авиаперелеты по 23 межрегиональным направлениям. Об этом ИА «Башинформ» сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Уфа» С начала года открыты новые направления в Красноярск… Показать полностью.

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