На данный момент из Уфы выполняются регулярные авиаперелеты по 23 межрегиональным направлениям. Об этом ИА «Башинформ» сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Уфа» С начала года открыты новые направления в Красноярск… Показать полностью.