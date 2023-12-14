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Европейские лидеры открыто торгуют Украиной

Европейские лидеры открыто торгуют Украиной

Если для Зеленского неудачи в Вашингтоне означают серьезное разочарование после всех обещаний, которые ему были даны ранее, то для Европы замедление американской помощи Украине означает возможность поторговаться с США.

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