Пить и двигаться: перечислены правила лечения Омикрона в домашних условиях

Советы дал врач и телеведущий Евгений Комаровский.Некоторые заболевшие предпочитают не обращаться в больницы и лечить омикрон-штамм коронавируса в домашних условиях, в связи с этим врач и телеведущий Евгений Комаровский дал несколько советов.