Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Николаев
    Томас Бах____Мерзкая! Подлая СКОТИНА!!!!!! Ответь ка ПАДАЛЬ, сколько тебе за эту гнустность пиндосы отбашляли?!!!! По...Президент МОК Том...
  • Виктор Сидоренко
    Ну смех. Во всех наших нынешних бедах нашли крайнего....Вот оказывается из за, кого мы все так хреново живем....Если ...Тайна Ельцина: ка...
  • Владимир Моргунов
    АБСОЛЮТНО ТОЧНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ-ПРИСТРАСТИЕ К АЛКАГОЛЮ. МОЖЕТ БЫТЬ СЕЛЕДКУ ЗАВОРАЧИВАЛ В ДОКУМЕНТЫ ? ЭТО ТОЖЕ "РАБОТА" ???!!!Тайна Ельцина: ка...

Пить и двигаться: перечислены правила лечения Омикрона в домашних условиях

Пить и двигаться: перечислены правила лечения Омикрона в домашних условиях

Советы дал врач и телеведущий Евгений Комаровский.Некоторые заболевшие предпочитают не обращаться в больницы и лечить омикрон-штамм коронавируса в домашних условиях, в связи с этим врач и телеведущий Евгений Комаровский дал несколько советов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх