Volkswagen раскрыл характеристики седана, который ждут в России

В открытой базе Минпромторга Китая появились подробности о Jetta VA7. Бизнес-седан станет третьей моделью бюджетного бренда VAG, причём первые две продаются в России по официальным каналам благодаря концерну FAW.
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