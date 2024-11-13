Депутат Шеремет предупредил Британию о последствиях отправки войск на Украину

В Госдуме выразили уверенность, что отправка войск на Украину обернётся для Британии распадомРанее бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью GB News, что если Дональд Трамп сократит помощь Украине, Лондон отправит свои войска на помощь ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мгновенный ответ за мощнейшую атаку на Москву: Полыхает от Одессы до Киева - ударили почти 150 БПЛА и ракеты. Первые некрологи
- Эшелоны скорых, оцепление СБУ - ФАБы превратили Харьков в морг: Элиту ВСУ много часов извлекают из-под завалов
- Просто "ад". Рвануло что-то очень мощное: "Невероятное" количество БПЛА в Одессе и Киеве. Километровые столбы огня видели по области
Свежие комментарии