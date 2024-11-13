Депутат Шеремет предупредил Британию о последствиях отправки войск на Украину

В Госдуме выразили уверенность, что отправка войск на Украину обернётся для Британии распадомРанее бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью GB News, что если Дональд Трамп сократит помощь Украине, Лондон отправит свои войска на помощь ВСУ.