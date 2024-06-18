Эксперт рассказал, как пережить отключение горячей воды

Способы провести это время с комфортом есть Во время плановых отключений горячей воды летом, которые могут длиться от 10 до 14 дней, можно сделать свой быт более комфортным, воспользовавшись общественной баней, водонагревателем или посетив друзей или родственников.
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