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В Новокузнецке готовятся к избранию мэра города

В Новокузнецке готовятся к избранию мэра города

Нового мэра Новокузнецка готовятся выбирать на следующей неделе в Новокузнецке.В Новокузнецке уже в понедельник начнется подготовка к избранию нового мэра города.

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