В ФРГ подняли вопрос о поставке Украине ракет Taurus после прослушки генералов

Группа членов бундестага от партии BSW ("Союз Сары Вагенкнехт") обратилась к правительству Германии с вопросом о возможности поставки Украине дальнобойных ракет Taurus после того, как произошла утечка разговора высокопоставленных немецких офицеров.
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