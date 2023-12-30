В поисках Шамбалы: что посмотреть в Алтайском крае

Алтайский край обоснованно гордится своим природным и культурным богатством: здесь найдется что-то свое и для искателей приключений, и для тех, кто мечтает о спокойствии и полной перезагрузке от городской суеты.
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