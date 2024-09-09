Масштабный рейд полиции Екатеринбурга: жители отдали мошенникам более 20 миллионов рублей

отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга BrisperНа прошедшей неделе в полицию Екатеринбурга поступило множество заявлений о мошенничестве, в результате которых горожане потеряли более 20 миллионов рублей.
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