Депутаты внесут в Госдуму проект о праве работать удаленно матерям детей до трех лет

Женщинам требуется дать возможность реализовывать себя в карьере Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат фракции СРЗП Александр Аксененко внесут в Государственную думу законопроект, которым предлагается обязать работодателей переводить беременных женщин и женщин с детьми до 3 лет на дистанционный формат работы на основании письменного заявления.
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