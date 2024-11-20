Депутаты внесут в Госдуму проект о праве работать удаленно матерям детей до трех лет

Женщинам требуется дать возможность реализовывать себя в карьере Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат фракции СРЗП Александр Аксененко внесут в Государственную думу законопроект, которым предлагается обязать работодателей переводить беременных женщин и женщин с детьми до 3 лет на дистанционный формат работы на основании письменного заявления.