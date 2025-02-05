Правоохранители возбудили уголовное дело против разгромившего переход вандала

Правоохранительные органы уточнили, какое наказание грозит арестованному смолянину Полиция завела уголовное дело в отношении ранее задержанного безработного мужчины 33 лет, повредившего имущество в подземном переходе на площади Победы Смоленска.
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