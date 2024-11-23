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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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З куфэрка даўніны.

З куфэрка даўніны.

У межах працы клуба ´Беларускія традыцыі´ для вучняў 4 ´Г´ класа ДУА ´Гімназія №3 г. Бабруйска імя мітрапаліта Філарэта (Вахрамеева)´ у гарадской бібліятэцы №8 імя Еўфрасінні Полацкай адбылася гадзіна беларускай культуры ´З куфэрка даўніны´.

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