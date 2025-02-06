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Царьград

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В Карелии продают редкий учебник за 25 млн рублей и ключ 1703 года

В Карелии продают редкий учебник за 25 млн рублей и ключ 1703 года

Жители Карелии выставили на одном из сайтов по подачей объявлений уникальные антикварные предметы. Среди них — редкое издание «Русского правописания» 1914 года, старинный ключ с датой «1703» и военные часы Rolex начала XX века.

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