США отправили в Корею подлодку, Россия – Сергея Шойгу

Визит Шойгу в КНДР – важная веха выстраивания новых отношений с этой соседней дружественной страной И одновременно предупреждение сколачиваемому Вашингтоном и Токио "дальневосточному НАТО" Известие о том, что 25-27 июля министр обороны России Сергей Шойгу посетит КНДР по официальному приглашению Пхеньяна, будет с большим вниманием встречено в мире как свидетельство отхода Москвы от навязанных США и их сателлитами экономических и иных санкций в отношении борющегося против американского империализма северокорейского народа.