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Юрист Адамс: параметры расчёта стоимости ОСАГО изменились с 27 января

Юрист Адамс: параметры расчёта стоимости ОСАГО изменились с 27 января

Параметры расчёта стоимости обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) изменились в целом ряде субъектов РФ, из-за чего в каких-то регионах страховка подорожала, а в каких-то — подешевела.

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