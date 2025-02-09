Юрист Адамс: параметры расчёта стоимости ОСАГО изменились с 27 января

Параметры расчёта стоимости обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) изменились в целом ряде субъектов РФ, из-за чего в каких-то регионах страховка подорожала, а в каких-то — подешевела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии