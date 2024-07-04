Как в Новосибирске бюджетные средства закапывают в дороги

Новосибирску выделили дополнительные средства на ремонт автодорог. При этом прошлые годы показали, что муниципальные власти не стремятся добиваться от подрядчиков качественного выполнения оплаченных из бюджета работ, как и спрашивать с него за нарушения.
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