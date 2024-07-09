Россиянам рассказали о новых правилах погашения кредитов

Фото: 54rus.org С 1 июля 2024 года вступили в силу новые правила погашения кредитов для россиян. Закон призван сделать процесс более прозрачным и справедливым, а также защитить заемщиков от недобросовестных действий кредиторов.
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