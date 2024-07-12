Российская армия продолжает наступление на территории Украины, уничтожая пункты управления беспилотниками и опорные пункты противника

В ходе продолжающейся спецоперации в Украине российские военные добиваются значительных успехов. Согласно источникам, военнослужащие российской армии недавно обнаружили и уничтожили пункт управления украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Харьковской области.
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