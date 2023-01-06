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Неманя Видич: «Ван Дейк – один из лучших центральных защитников в мире. Его недостаток – играет не за тот клуб»

Неманя Видич считает Вирджила ван Дейка одним из лучших защитников в мире. «Ван Дейк – один из лучших, если не лучший центральный защитник в мире.

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