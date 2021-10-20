Дело врачей-репродуктологов пополнилось шестью эпизодами продажи младенцев

Следственный комитет России (СК РФ) возобновил следственные действия в отношении московских врачей-репродуктологов и главы медицинского центра в рамках уголовного дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия.
Следственный комитет России (СК РФ) возобновил следственные действия в отношении московских врачей-репродуктологов и главы медицинского центра в рамках уголовного дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия.
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