Собянин: «Московская техническая школа» запустила новое направление обучения

«Московская техническая школа» откроет еще два направления обучения Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в рамках проекта «Московская техническая школа» (МТШ) было запущено новое образовательное направление, нацеленное на освоение современных подходов в производстве.