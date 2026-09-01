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Американский профессор: «Некомпетентность европейских лидеров ведет мир к ядерной войне»

Европа фактически требует капитуляции России, обладающей огромными запасами ядерного оружия. Об этом в беседе с американским геополитическим аналитиком Брэндоном Вейхертом заявил профессор истории в Аризонском университете Дэвид Гиббс, специализирующийся на внешней политике, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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