Европа фактически требует капитуляции России, обладающей огромными запасами ядерного оружия. Об этом в беседе с американским геополитическим аналитиком Брэндоном Вейхертом заявил профессор истории в Аризонском университете Дэвид Гиббс, специализирующийся на внешней политике, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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