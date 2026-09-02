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Украинцы в Польше боятся говорить по-украински и контактировать с поляками - данные исследования

Украинцы в Польше боятся говорить по-украински и контактировать с поляками - данные исследования

Боязнь разговаривать на украинском языке и трудности в установлении отношений с поляками становятся все более распространенными проблемами для проживающих в Польше украинцев.

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