Зеленский и Трамп: переговоры в Вашингтоне завершились конфликтом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Вашингтоне, обсудив будущее Украины. В ходе переговоров Зеленский требовал гарантии безопасности от США, но столкнулся с жёсткой позицией Трампа, что привело к конфликту и острой перепалке.
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