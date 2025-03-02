Зеленский и Трамп: переговоры в Вашингтоне завершились конфликтом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Вашингтоне, обсудив будущее Украины. В ходе переговоров Зеленский требовал гарантии безопасности от США, но столкнулся с жёсткой позицией Трампа, что привело к конфликту и острой перепалке.