AHA: неделя диеты с низким содержанием соли снижает давление на 7 пунктов

Исследователи из Медицинского центра Университета Вандербильта (США) обнаружили, что сокращение потребления соли на одну чайную ложку в день снижает кровяное давление за неделю до уровня, сравнимого с уровнем, достигаемым приемом популярных лекарств от давления.