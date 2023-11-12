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AHA: неделя диеты с низким содержанием соли снижает давление на 7 пунктов

AHA: неделя диеты с низким содержанием соли снижает давление на 7 пунктов

Исследователи из Медицинского центра Университета Вандербильта (США) обнаружили, что сокращение потребления соли на одну чайную ложку в день снижает кровяное давление за неделю до уровня, сравнимого с уровнем, достигаемым приемом популярных лекарств от давления.

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