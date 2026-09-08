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ИА Реалист

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Король Чарльз подтвердил статус принца Гарри и Меган как частных лиц

Король Чарльз подтвердил статус принца Гарри и Меган как частных лиц

ЛОНДОН (ИА Реалист). 7 сентября, от имени короля Чарльза III было разослано письмо, в котором подтверждался статус принца Гарри и Меган Маркл как неработающих членов королевской семьи.

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