Санду приняла участие в церемонии возложения цветов к мемориалу в Кишинёве

лина любимцева

Типа, "Европа победила"?!! САНДУ - необразованная, дикая, грязная румынка... А ведь это именно РУМЫНЫ служили у гитлеровцев карателями!! Сегодня, 9 МАЯ - НЕ"день европы", А ДЕНЬ ПОБЕДЫ!! Которую принес СССР!!! И НЕ европа победила Гитлера, которая сразу улеглась под Гитлера практически не сопротивляясь и сотрудничала с ним!! Так что, НИКАКОГО "дня европы" 9 МАЯ НЕТ и быть НЕ МОЖЕТ!! ПОЗОР еВРОПЕ!!