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Санду приняла участие в церемонии возложения цветов к мемориалу в Кишинёве

Санду приняла участие в церемонии возложения цветов к мемориалу в Кишинёве

Президент Молдавии Майя Санду приняла участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишинёве.

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Комментарии
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лина любимцева
Типа, &quot;Европа победила&quot;?!!   САНДУ - необразованная,  дикая, грязная  румынка... А ведь это именно РУМЫНЫ служили у гитлеровцев карателями!! Сегодня, 9 МАЯ - НЕ&quot;день европы&quot;, А ДЕНЬ ПОБЕДЫ!! Которую принес СССР!!!  И НЕ европа победила Гитлера, которая сразу улеглась под Гитлера практически не сопротивляясь и сотрудничала с ним!! Так что, НИКАКОГО &quot;дня европы&quot; 9 МАЯ НЕТ и быть НЕ МОЖЕТ!! ПОЗОР еВРОПЕ!!
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15 час.
лл
лина любимцева
9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ!!
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15 час.

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