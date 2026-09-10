Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Русским нельзя!»: в Новой Москве мигранты захватывают общественный транспорт

«Русским нельзя!»: в Новой Москве мигранты захватывают общественный транспорт

Юргазета Каждое утро сотни трудовых мигрантов из республик Центральной Азии заполняют автобусные остановки в Новой Москве.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемо

Вот помяните мои слова.  Очень скоро эти сраноазиаты там, как впрочем и по всей России, будут бегать с плакатами - Русски убирайся с мой земля!

Профиль пользователя Марина Компаниченко
Марина Компаниченко

А что депутаты от ЕР? Жители, обратитесь в срочном порядке, до выборов, в избирательные комиссии - там есть представители партий, жалуйтесь, требуйте ответа, не давайте им работать - создайте им такие условия, какие создали вам! Возможно, перед выборами партии наперебой озаботятся вашими проблемами! Ну, а что вам терять? Скажите, что кто поможет прям сразу, не после выборов, за того и проголосуем! Главное, всё фиксируйте на телефон и распространяйте в сетях, боритесь за себя и пусть люди видят!