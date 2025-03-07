Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 905 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Прытких
    Кто то еще верит в это?Учёные: озоновая ...
  • Игорь Васиков
    Создание Палестинского государства это решение ООН. Зачем тут согласие Израиля?Израилю предложил...
  • Betahon
    Направление экспансии Трампа не обнищавшая Европа, а Ближний Восток...Трамп отзовёт вой...

У ребёнка голова с кулачок. Жуткие последствия лечения прыщей мамочкой

У ребёнка голова с кулачок. Жуткие последствия лечения прыщей мамочкой

В соцсетях набирают популярность видео с так называемыми "акнекутановыми детьми". Мамы, показывающие своих детей с пороками (у кого-то голова с кулачок, а у кого-то деформированное тело), утверждают, что принимали ретиноиды для лечения акне во время беременности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх