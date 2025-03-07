У ребёнка голова с кулачок. Жуткие последствия лечения прыщей мамочкой

В соцсетях набирают популярность видео с так называемыми "акнекутановыми детьми". Мамы, показывающие своих детей с пороками (у кого-то голова с кулачок, а у кого-то деформированное тело), утверждают, что принимали ретиноиды для лечения акне во время беременности.