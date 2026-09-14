Песков прокомментировал призыв Трампа к Зеленскому остановить атаки на НПЗ РФ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Призывы к Киеву остановить удары по российской мирной инфраструктуре, подобные тому, что сделал президент США Дональд Трамп, можно только приветствовать.
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