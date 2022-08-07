Митингующие в Гагаузии призвали власти Молдавии учитывать мнение автономии

КИШИНЕВ, 7 авг - РИА Новости. В Гагаузской автономии в воскресенье прошел очередной митинг против роста цен и за укрепление молдавско-российских отношений, акция транслировалась в соцсетях в режиме онлайн, передает корреспондент РИА Новости.