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Митингующие в Гагаузии призвали власти Молдавии учитывать мнение автономии

Митингующие в Гагаузии призвали власти Молдавии учитывать мнение автономии

КИШИНЕВ, 7 авг - РИА Новости. В Гагаузской автономии в воскресенье прошел очередной митинг против роста цен и за укрепление молдавско-российских отношений, акция транслировалась в соцсетях в режиме онлайн, передает корреспондент РИА Новости.

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