Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Золото достигло нового максимума в рекордном ралли на фоне глобальной неопределенности

В понедельник золото достигло нового максимума, продолжив свой стремительный рост на фоне неопределенности вокруг выборов в США, обострения напряженности на Ближнем Востоке и снижения ставок основными центральными банками, в то время как серебро достигло почти 12-летнего максимума.

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