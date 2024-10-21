Золото достигло нового максимума в рекордном ралли на фоне глобальной неопределенности

В понедельник золото достигло нового максимума, продолжив свой стремительный рост на фоне неопределенности вокруг выборов в США, обострения напряженности на Ближнем Востоке и снижения ставок основными центральными банками, в то время как серебро достигло почти 12-летнего максимума.