За последние четверо суток разведывательная авиация НАТО резко нарастила интенсивность вылетов вдоль восточных границ альянса с Россией, сосредоточив основные усилия на периметре Калининградской области, Польши и Литвы.
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