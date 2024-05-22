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Расчеты ЗРК "Оса-АКМ" прикрывают подразделения ВС РФ на южнодонецком направлении

Расчеты ЗРК "Оса-АКМ" группировки войск "Восток" выполняют задачи по прикрытию наземных подразделений ВС России от ударов с воздуха и уничтожают средства воздушного нападения военнослужащих ВСУ и украинских националистов на южнодонецком направлении.

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