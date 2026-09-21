«Пусть Путин подъезжает!»: как банда таксистов-мигрантов-нелегалов приватизировала столичную парковку и объявила себя властью

История о том, как официальная работа по лицензии в Москве с треском проигрывает уличной наглости. Честного таксиста выжила с прибыльной точки целая группа мигрантов, бомбящих абсолютно нелегально.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Советский букварь...
- Советский букварь...
- "Затравили мужика...
И этот беспредел творится в Москве! А можете себе представить, что делается далеко от Москвы, да ещё в небольших гордках?
Если ты служил в стройбате,то поздравляю тебя. На большее ты был не способен.Я служил в ВМФ. У нас никто не совершал намаз,как никто не бил поклонов Иисусу. Мы были нормальными людьми,в отличие от тебя,морального урода.
оккупация России мусульманофашистами продолжается и все гадости от них впереди а это значит что России больше не будет а а будет какое то мусульманское государство с мусульманами оккупантами нужно воевать как с укрофашистами и их то же уничтожать берите пример с Израиля
Надо передать Путину их просьбу.
"Ценные" путинские специалисты за работой