Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Пусть Путин подъезжает!»: как банда таксистов-мигрантов-нелегалов приватизировала столичную парковку и объявила себя властью

«Пусть Путин подъезжает!»: как банда таксистов-мигрантов-нелегалов приватизировала столичную парковку и объявила себя властью

История о том, как официальная работа по лицензии в Москве с треском проигрывает уличной наглости. Честного таксиста выжила с прибыльной точки целая группа мигрантов, бомбящих абсолютно нелегально.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Ольга
Ольга

И этот беспредел творится в Москве! А можете себе представить, что делается далеко от Москвы, да ещё в небольших гордках?

Профиль пользователя Александр
Александр

Если ты служил в стройбате,то поздравляю тебя. На большее ты был не способен.Я служил в ВМФ. У нас никто не совершал намаз,как никто не бил поклонов Иисусу. Мы были нормальными людьми,в отличие от тебя,морального урода.

Профиль пользователя Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

оккупация России мусульманофашистами продолжается и все гадости от них впереди а это значит что России больше не будет а  а будет какое то мусульманское государство с мусульманами оккупантами нужно воевать как с укрофашистами и их то же уничтожать берите пример с Израиля