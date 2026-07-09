Таксист не справился за секунды: жуткая авария под Гулькевичами

В Гулькевичском районе Краснодарского края произошло смертельное ДТП. Как сообщает полиция Кубани, около 4:30 на федеральной автодороге «Кавказ» вблизи поселка Ботаника 29-летний водитель автомобиля Лада Гранта не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.